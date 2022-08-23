الصحة الإيرانية: 3227 إصابة و56 وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 3227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 513 ألفا و 928 إصابة مؤكدة.



وأوضحت أن من بين المصابين الجدد، تم ادخال 726 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت أن: 1311 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 7 ملايين و 249 ألفا و 458 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



وأشار التقرير إلى تسجيل 56 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 143 ألفا و 505 حالات وفاة.



وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 937 ألفا و 780 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 316 ألفا و 777 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 30 مليونا و 491 ألفا و 123 شخصا الجرعتين الثالثة والرابعة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 153 مليونا و 745 ألفا و 680 جرعة.



وتم لغاية الآن إجراء 53 مليونا و 681 ألفا و 521 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".



وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 106 مدن في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 156 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 173 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 13 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).