البحرين/الوفاق توثق انتهاكات طالت الشعائر الدينية واعتقالات للمواطنين

وأشارت "الوفاق" في تقريرها الشهري، إلى الاستهداف الأمني الذي طال حرية ممارسة الشعائر الدينية في العديد من المناطق وداخل السجون، تحديدًا بما خص مناسبة عيد الغدير، وإحياء ذكرى عاشوراء، وفعالية "سلام يا مهدي".



وأكدت أنه تم في الشهر الماضي، رصد تسع حالات اعتقال، أبرزهم بحق الباحث والمؤلف الدكتور "نادر كاظم"، وثلاثة أطفال، فيما بلغ عدد حالات الاستدعاء "16" حالة بحق "14" مواطنًا، أبرزهم "علي مهنا، وعبد المجيد عبدالله محسن"، اللذين تم استدعاءهما مرتين، بالإضافة إلى استدعاء الطفلين "أحمد علي حبيل، وفاضل خضير" قُبَيل اعتقالهما.



وأضافت أن عدد الأحكام التعسفية بلغت ثلاثة أحكام بحق محكومين، من ضمنهم طفل واحد هو "أحمد حسين حمادي"، كما تم توثيق عدد من حالات الانتهاكات الفردية والجماعية داخل سجني جو المركزي والحوض الجاف، جميعها حالات سوء معاملة وتضييق على الحريات الدينية – بحسب التقرير.



ولفتت إلى أن عدد مداهمات العناصر الأمنية للمناطق بلغت "159" مداهمة في "37" منطقة، أبرزها في "السنابس، الديه، الدراز"، وبلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية أربعين احتجاجًا في "15" منطقة، أبرزها في "بلدة السنابس".