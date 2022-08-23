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الثلاثاء 23 آب 2022 ساعة 20:00

غدا الأربعاء إنطلاق المناورات المشتركة لمسيرات الجيش الإيراني

غدا الأربعاء إنطلاق المناورات المشتركة لمسيرات الجيش الإيراني
وتابع المسؤول العسكري قائلا: سوف يتم في هذه المناورات اختبار الدقة والقوة التسليحية ونسبة استمرار التحليق وقدرات أنظمة التوجيه والتحكم والقدرات القتالية لهذه المسيرات.

وشدد قائد المناورات المشتركة للجيش 1401 بدون طيار على أن نقل التجارب إلى الكوادر الشبابية، والتدريب وزيادة الاستعداد القتالي للتعامل مع التهديدات كأهداف أخرى لهذه المناورات، وقال: إن هذه المناورات المشتركة للمسيرات على مستوى القوات الأربع للجيش ومقر الدفاع الجوي المشترك ستجري لأول مرة، حيث أنها تجري في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان من الجنوب إلى الشرق والغرب والشمال ووسط البلاد.

وأكد الأميرال سياري، أن عدد المسيرات التي ستشارك في المناورات أكثر من 150 طائرة، موضحا أن هذا العدد إنما هو جزء يسير من قوة المسيرات التي بحوزة القوات الأربعة للجيش الإيراني التي تقوم بتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والقتال المختلفة.

واعتبر اقتدار وتفويض المسؤوليات للشبان المبدعين من الخصوصيات الأخرى لهذه المناورة،وقال: يقوم هؤلاء الشبان المبدعون بدافع الحب والشعور بالمسؤولية في صنع مختلف انواع المسيرات ومنظومات الاتصالات وانواع الاسلحة، إذ كانت قوة ادارتهم وقيادتهم في هذه المناورات واضحة للعيان.
رقم : 1010680
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