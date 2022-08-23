أميرعبداللهيان: سياسة العقوبات الجنونية التي ينتهجها الغرب فشلت

وفي ختام اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين ايران وجمهورية مالي في باماكو والتوقيع على وثيقة هذه اللجنة، قال حسين أميرعبداللهيان مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي): إن إيران تولي أهمية خاصة لتنمية العلاقات مع قارة افريقيا المهمة والجذابة.. وللحكومة الايرانية الجديدة برئاسة السيد الدكتور رئيسي تأكيد خاص على اولوية العلاقات مع أفريقيا وخاصة بلد تاريخي ذي حضارة عريقة كجمهورية مالي.



وأضاف: أن نتواجد اليوم أنا وزملائي في إطار فريق حكومي كبير ومن القطاع الخاص ورجال الاعمال وأصحاب الصناعات الايرانيين في باماكو، وأن يعقد زملائي منذ صباح اليوم مختلف الاجتماعات مع الفريق الجيد للسيدات السادة الطيبين في مالي، فهذا يبين جدية ايران في متابعة سياسة تنمية العلاقات مع جمهورية مالي أكثر فأكثر.