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الأربعاء 24 آب 2022 ساعة 09:19

الكاظمي يصدر توجيهاً يخص منتسبي القوات الأمنية

الكاظمي يصدر توجيهاً يخص منتسبي القوات الأمنية
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ،أمس الثلاثاء في بيان، إن "القائد العام أكد أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها، وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي".

وشدد الكاظمي على ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة، تدقيقا لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ووجه الكاظمي بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية، ممنْ يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد. مشددا في الوقت نفسه على منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزا وإيحاء بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به.
مصدر : وكالات
رقم : 1010752
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