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الأربعاء 24 آب 2022 ساعة 10:16

إيران وروسيا تتطلعان لتعزيز التعاون بمجال الصناعات الجوية والبحرية

إيران وروسيا تتطلعان لتعزيز التعاون بمجال الصناعات الجوية والبحرية
وقال رضا فاطمي أمين ،في ختام اللقاء مع النشطاء الصناعيين الحاضرين في معرض "Automobility 2022" في موسكو: خلال الاجتماع مع المسؤولين الروس في الأيام الماضية، تم إبرام اتفاقيات في القطاع الجوي حتى نتمكن من القيام بعمل مشترك في هذا المجال.

كما اشار الى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لبناء السفن وقال إنه بشكل عام تم اتخاذ خطوات كبيرة في القطاع الصناعي بين البلدين يجب متابعتها من أجل تحقيق نتائج ملموسة في أقرب وقت.

واكد نتطلع اليوم إلى قفزة في العلاقات الاقتصادية مع روسيا.

المتابعة الجادة للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية الآسيوية

وقال: إننا نتابع بجدية انضمام إيران إلى اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية الآسيوية ونأمل أن يتحقق ذلك في فترة زمنية قصيرة، مما يمكن أن يساعد اقتصاد البلاد.

وصرح وزير الصناعة: إن وجود دولة كبيرة مثل روسيا بأكثر من 140 مليون نسمة يمثل سوقا كبيرا جدًا في أوراسيا وتابع: ان العلاقات بين ايران و روسيا تتجاوز المستوى الحكومي وتشمل ايضا التعاون المشترك بين الشركات الإيرانية والروسية.

واضاف ان مشاريع مشتركة بين القطاعات الخاصة لدى ايران وروسيا ستسهم في تعزيز التعاون بينها.
رقم : 1010759
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