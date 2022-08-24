الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 آب 2022 ساعة 14:46

سياري: المسيرات رفعت من المستوى القتالي والتقني لقواتنا المسلحة

سياري: المسيرات رفعت من المستوى القتالي والتقني لقواتنا المسلحة
وأشار هذا المسؤول العسكري الى اقتدار ايران الدفاعي وقال: ان قواتنا المسلحة تملك المعدات اللازمة لتنفيذ مهامها ونحمد الله لأنه حبانا بهذه القوات القوية المقتدرة وذات التجربة الكافية.

واعتبر الادميرال "سياري" المسيرات بأنها ظاهرة جديدة في الوقت الحالي، موضحا أن الأثر الذي تركته هذه الظاهرة في الحروب الاخيرة في العالم بات واضحا اذ يمكن الاشارة الى الحرب بين كل من آذربيجان وارمينيا والحرب بين اوكرانيا وروسيا.

وتابع قائلا: ان المسيرات تتبوأ اليوم مكانة خاصة في القدرة القتالية لدى القوات المسلحة وخاصة جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وتم ضمها الى المؤسسة الحربية في الجيش حيث أنها رفعت من المستوى القتالي والتقني في هذه القوات الى جانب القوات الاخرى.

وشدد على أن الجيش الايراني يأبى التبعية للآخرين في هذا المجال حيث أن كل المعدات التي يمكن استخدامها في انتاج المسيرات هي ايرانية الصنع، مؤكدا أن معظم المسيرات التي تشارك في هذه المناورات وتقوم بأعمال عسكرية تم انتاجها بصورة اولية في الجيش الايراني.
رقم : 1010793
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟
24 آب 2022
فرنسا وأفريقيا.. باريس تخسر كل شيء في القارة السمراء
فرنسا وأفريقيا.. باريس تخسر كل شيء في القارة السمراء
24 آب 2022
كيان الاحتلال يوجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
كيان الاحتلال يوجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
24 آب 2022
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
23 آب 2022
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
23 آب 2022
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
23 آب 2022
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
23 آب 2022
محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو ..الدوافع والأسباب
محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو ..الدوافع والأسباب
23 آب 2022
حركة حماس تهدد الاحتلال بالتصعيد إن لم يلتزم بملف الأسرى
حركة حماس تهدد الاحتلال بالتصعيد إن لم يلتزم بملف الأسرى
23 آب 2022
رئيسي: الجمهورية الإسلامية أقوى واعداؤنا اضعف من أي وقت مضى
رئيسي: الجمهورية الإسلامية أقوى واعداؤنا اضعف من أي وقت مضى
22 آب 2022
 الخارجية الايرانية: أميركا تتباطأ في الرد ولن ننتظر طويلا
 الخارجية الايرانية: أميركا تتباطأ في الرد ولن ننتظر طويلا
22 آب 2022
رحلة التطبيع الصهيونية تتوقف في مسقط
رحلة التطبيع الصهيونية تتوقف في مسقط
22 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟
فرنسا وأفريقيا.. باريس تخسر كل شيء في القارة السمراء
كيان الاحتلال يوجه خطر الطلاق مع يهود أميركا