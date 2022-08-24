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الأربعاء 24 آب 2022 ساعة 15:08
مقتل عنصرين من "قسد" بانفجار غرب ديرالزور
وذكر المصدر أن الإصابات وقعت جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية على طريق بلدة الكسرة غرب ديرالزور .
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1010797
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