عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وحسب موقع المركز الفلسطيني للإعلام ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان صحفي، أن "مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم".



وأوضحت الأوقاف أن "المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة، شرقي الأقصى، ما أثار استفزاز الحراس والمصلين".



وأكدت أن شرطة الاحتلال ضيقت على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل عام 48 للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.



وكثف الفلسطينيون والمقدسيون من دعواتهم لشد الرحال والرباط الدائم في "الأقصى"، لصد اقتحامات المستوطنين المتواصلة، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية بحق المسجد.



ويتعرض الأقصى يوميًا، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.