وزيرة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا تزور سورية

ووصلت صباح اليوم نائب وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا كانديث ماشيغو دلاميني والوفد المرافق إلى سورية في زيارة رسمية تلتقي خلالها عدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية.



ويضم الوفد المرافق للنائب دلاميني كبير مديري قسم الشرق الأوسط في وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا السفير سيلايلو راموهوبا وسفير جنوب أفريقيا بدمشق باري جيلدر ومديرة مكتب نائب الوزيرة بولين موكازي والسكرتير الأول في سفارة جنوب أفريقيا بدمشق بيرنارد نهلانجوليلا والمختصة في شؤون بلاد الشام بوزارة العلاقات الدولية مبو نديماندي.



وكان في استقبال النائب دلاميني عند معبر جديدة يابوس الحدودي نائب وزير الخارجية بشار الجعفري وكل من السفير غسان عبيد مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية ويامن يسوف مدير مكتب نائب وزير الخارجية والمغتربين.