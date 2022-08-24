ضبط أكثر من طن من المخدرات جنوب شرقي إيران

وقال العميد كودرزي اليوم الأربعاء، إن القوات التابعة لحرس الحدود بمدينة سراوان تمكنت في سياق مهامها الأمنية، من رصد وكشف تحركات عصابة مخدرات كبيرة في منطقة سراوان الحدودية لتهريب حمولة مخدرات كبيرة إلى داخل البلاد.



وأضاف أن قوات حرس الحدود في مدينة سراوان الحدودیة نجحت في العملية في ضبط سيارتين وضبط طن واحد و 400 كيلوغرام من المخدرات إلى جانب كميات من الأسلحة التي کانت بحوزة المهربين.



وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهريب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.



وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.