شهداء وجرحى باعتداءات مسلحة على ريفي حلب والحسكة

وذكرت مصادر محلية اليوم الأربعاء أن عناصر مدعومة من القوات التركية من التنظيمات الإرهابية قصفت اليوم بعدد من القذائف الثقيلة مدينة تل رفعت انطلاقاً من المناطق التي تنتشر فيها أقصى ريف حلب الشمالي ما أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 10 آخرين ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات والمرافق العامة.



وفي ريف الحسكة الشمالي الغربي أفاد مصدر بأن القوات التركية والإرهابيين استهدفوا قرية تل اللبن التابعة لناحية تل تمر ما أدى إلى أضرار في المنازل والممتلكات العامة ولم يتسن التأكد من وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة القصف العنيف.