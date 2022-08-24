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الأربعاء 24 آب 2022 ساعة 18:47

انصار التيار الصدري يتحشدون امام بوابة محكمة استئناف ميسان

انصار التيار الصدري يتحشدون امام بوابة محكمة استئناف ميسان
وفي وقت سابق قال مصدرنا في العراق بان التيار الصدري دعا لتظاهرة في مدينه العمارة بمحافظة ميسان احتجاجا على اعتقال عدد من عناصره بتهمة التحريض على القضاء.

وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ، يوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق النائب المستقيل عن التيار الصدري غايب العميري، وأخرى بحق بحق رجل الدين محمد الساعدي، بتهمة التحريض ضد قتل القضاة.

وذكر بيان للمجلس الاعلى للقضاء، أن "محكمة تحقيق الكرخ اصدرت مذكرة قبض بحق المدعو غايب العميري عن جريمة التحريض على قتل القضاة وتمنع سفره وتطلب من الاجهزة الامنية سرعة تنفيذه".

جاء ذلك على اثر تغريدة متداولة قال عنها غايب العميري، إنها "مزورة"، في حين اكد مدونون نشر التغريدة على منصة تويتر الا انها سرعان ما تم حذفها.

كما قال مجلس القضاء الأعلى في بيان آخر إن "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو محمد الساعدي عن جريمة تهديد القضاء".

وكانت محكمة تحقيق الكرخ قد اصدرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق القيادي بالتيار الصدري، صباح الساعدي، عن نفس التهمة.
مصدر : وكالات
رقم : 1010829
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