تونس تؤكد التزامها بالمقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي

وقالت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، في بيان، اليوم الأربعاء (24-8)، إن بلادها "ملتزمة بأحكام ومبادئ المقاطعة العربية في إطار الاتفاقيات ذات الصلة على مستوى جامعة الدول العربية".



وأضافت أن ذلك يأتي "خلافًا لما تتداوله بعض التقارير والمواقع الإخبارية عن وجود مبادلات تجارية بين الجمهورية التونسية والكيان الصهيوني".



وأوضحت أنه "تم تثبيت عدم تطبيق اتفاقية غات (GATT) إزاء "إسرائيل"، عملاً بأحكام المادة 35 من هذه الاتفاقية، وذلك منذ انضمام بلادنا إليها عام 1990".



وأشارت الوزارة، إلى أنها "تعمل بالتنسيق مع الهياكل المعنية على تكريس ما التزمت به بلادنا على المستوى الإقليمي والدولي في هذا الموضوع".



وأوضحت أنها "تتبادل المعلومات والإخطارات مع جميع الهياكل بشأن السلع الإسرائيلية، أو السلع الأجنبية التي بها مدخلات من الكيان، قد تتسرب إلى السوق التونسية".



وبيّنت أنه "يتم حظر التعامل مع الشركات ووسائل النقل الأجنبية التي يثبت خرقها لمبادئ وأحكام المقاطعة لإسرائيل بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري".



ولفتت الوزارة، إلى أنه يتم تصدير منتوجات ذات منشأ تونسي إلى مختلف بلدان العالم، ضمن آليات وصيغ التجارة الدولية، تقتنيها شركات تجارة دولية وتتولى فيما بعد إعادة تصديرها كليًّا أو بصفة جزئية إلى بلدان أخرى، يحدث أن يكون من بينها تل أبيب"، كما قالت.



وتداولت مواقع إخبارية ونشطاء، الأسبوع الماضي، إحصائيات تتحدث عن تبادل تجاري بين تونس والاحتلال الإسرائيلي.