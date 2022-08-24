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الأربعاء 24 آب 2022 ساعة 21:18

167 خرقاً لقوى العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية في اليمن

167 خرقاً لقوى العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية في اليمن
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 38 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد خرق لمرتزقة العدوان بضربات جوية للطيران الاستطلاعي على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الزيلة بمديرية مريس محافظة الضالع.

وأفاد المصدر بتسجيل ستة خروقات باستحداث مرتزقة العدوان لتحصينات في شرق الحرز وفي مزرعة سراج بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا وفي شمال وجنوب حيس بمحافظة الحديدة وكذا في موقع نهوقة الشرقية بالصوح في نجران.

وأكد المصدر رصد 90 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 32 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، صعدة، حجة، الحديدة وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في بني حسن وحرض وحيران بمحافظة حجة، وفي المدافن والملاحيظ ومنبه بمحافظة صعدة.

ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية شمال شرق وجنوب حيس بمحافظة الحديدة، وفي مقبنة بمحافظة تعز.

واستهدف قصف مدفعي للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في العمود بوادي جارة وفي الكعب والكمب القديم وجبل تويلق في جيزان وفي الصخرة بعسير.
رقم : 1010846
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