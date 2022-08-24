رصد 71 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء حيس.



وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت 17 خرقا بقصف مدفعي، و46 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.