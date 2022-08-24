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الأربعاء 24 آب 2022 ساعة 21:53
رصد 71 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء حيس.
وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت 17 خرقا بقصف مدفعي، و46 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1010859
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