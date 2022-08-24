الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 آب 2022 ساعة 22:05

إثيوبيا تعلن إسقاط طائرة انتهكت أجواءها عبر السودان

إثيوبيا تعلن إسقاط طائرة انتهكت أجواءها عبر السودان
ونقلت هيئة البث الإثيوبية الرسمية، أن "سلاح الجو أسقط طائرة انتهكت أجواء البلاد عبر السودان، وكانت محمّلة بالأسلحة لصالح إرهابيي جبهة تحرير تيغراي".

وكانت أديس أبابا قد أعلنت في بيان سابق اليوم أن "جبهة تحرير تيغراي" انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين بشنها هجمات شرقي البلاد.

واليوم، تبادلت جبهة تحرير تيغراي، والحكومة الإثيوبية، الاتهامات ببدء الأعمال القتالية، وتقويض جهود السلام الجارية.

وقالت القيادة العسكرية لجبهة تحرير تيغراي في بيان: "بعد أن أمضى العدو 5 أيام في إعادة تمركز القوات على الجبهة الجنوبية... بدأت الفرق الميكانيكية الثانية والسادسة والثامنة هجوما واسعا بدءا من صباح اليوم الساعة الخامسة صباحا".

وأضاف البيان: "تود القيادة العسكرية لجبهة تحرير تيغراي أن توضح أنه إذا لم يقم العدو بوقف الهجوم، الذي بدأه بناء على خطة هجومية معروفة مسبقا، فإن جيش تيغراي جاهز تماما لصد هذا الهجوم، والانتقال إلى هجوم مضاد لتحرير أراضي تيغراي المحتلة ذات السيادة، وإعادة النازحين إلى ديارهم".

من جانبها، أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية، نقلا عن بيان صادر عن الحكومة الإثيوبية بأن جبهة تحرير تيغراي شنت هجوما مفتوحا على الجبهة الشرقية، في خطوة اعتبرتها أديس أبابا تحديا لجهود السلام الجارية.

وذكرت الحكومة في بيانها، أن الجبهة بدأت الأعمال القتالية، رغم إطلاق الحكومة سراح سجناء بارزين كانوا من قادة الجبهة في إطار جهودها المستمرة من أجل السلام.
رقم : 1010864
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟
24 آب 2022
فرنسا وأفريقيا.. باريس تخسر كل شيء في القارة السمراء
فرنسا وأفريقيا.. باريس تخسر كل شيء في القارة السمراء
24 آب 2022
كيان الاحتلال يوجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
كيان الاحتلال يوجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
24 آب 2022
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
23 آب 2022
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
23 آب 2022
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
23 آب 2022
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
23 آب 2022
محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو ..الدوافع والأسباب
محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو ..الدوافع والأسباب
23 آب 2022
حركة حماس تهدد الاحتلال بالتصعيد إن لم يلتزم بملف الأسرى
حركة حماس تهدد الاحتلال بالتصعيد إن لم يلتزم بملف الأسرى
23 آب 2022
رئيسي: الجمهورية الإسلامية أقوى واعداؤنا اضعف من أي وقت مضى
رئيسي: الجمهورية الإسلامية أقوى واعداؤنا اضعف من أي وقت مضى
22 آب 2022
 الخارجية الايرانية: أميركا تتباطأ في الرد ولن ننتظر طويلا
 الخارجية الايرانية: أميركا تتباطأ في الرد ولن ننتظر طويلا
22 آب 2022
رحلة التطبيع الصهيونية تتوقف في مسقط
رحلة التطبيع الصهيونية تتوقف في مسقط
22 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟
فرنسا وأفريقيا.. باريس تخسر كل شيء في القارة السمراء
كيان الاحتلال يوجه خطر الطلاق مع يهود أميركا