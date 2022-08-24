وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الأبخازية بأن "الوزير المقداد وصل مساء اليوم إلى العاصمة الأبخازية تسوخوم في زيارة رسمية إلى جمهورية أبخازيا".



وأضاف المصدر: إن وزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا استقبل الوزير المقداد على الحدود الأبخازية الروسية.



إلى ذلك أفاد "وزير الخارجية الأبخازي" في مقابلة صحفية بأن "اللقاء مع المقداد يأتي في سياق تعزيز العلاقات بين سورية وأبخازيا".



وأوضح أردزينبا أن أهداف الزيارة تتركز حول تنسيق الجهود المشتركة وبحث قضايا الشرق الأوسط ومجموعة أخرى من القضايا التي تهم الجانبين بما في ذلك توقيع اتفاقية إطارية تساعد في صياغة آلية للتعاون المشترك.



وأعلن وزير الخارجية السوري أمس الثلاثاء، أن دمشق سوف تعلن خلال أيام التبادل الدبلوماسي مع "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".



وأضاف المقداد بأنه سيقوم بزيارة إلى "أبخازيا" يوم غد، مشيرا إلى أن ذلك دليل على دعم سوريا لمبدأ حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.