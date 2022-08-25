الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 آب 2022 ساعة 08:36

عبداللهيان: من المقرر ان نرسم خارطة طريق لتنمية العلاقات مع تنزانيا

عبداللهيان: من المقرر ان نرسم خارطة طريق لتنمية العلاقات مع تنزانيا
وأفاد مصدر صحفي بأنه في المحطة الثانية من جولته الافريقية، وصل حسين امير عبداللهيان الى تنزانيا قادما من مالي، حيث كانت في استقباله وزيرة الخارجية التنزانية "ليبراتا مولامولا".

ولدى وصوله الى المطار، قال حسين أمير عبداللهيان للمراسلين، انه سيبلغ دعوة آية الله رئيسي الى الرئيس التنزاني للقيام بزيارة رسمية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأعرب أمير عبداللهيان عن شكره لنظيرته التنزانية لتوجيهه الدعوة له والوفد المرافق له من وزارة الخارجية والقطاع الحكومي والخاص، وقال: من المقرر خلال المحادثات مع وزيرة الخارجية التنزانية، ان نرسم خارطة طريق حول تنمية العلاقات الثنائية في مختلف الجوانب، ويتم بناء عليها منح زخم للعلاقات.

وأشار رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني الى وجود رجال الاعمال واصحاب الصناعات والقطاعات الحكومية في هذه الزيارة، وقال: سيعقد رجال الاعمال واصحاب الصناعات ومسؤولو القطاعات الحكومية خلال الزيارة اجتماعات مهمة في دار السلام، وسنجري محادثات مع الرئيس التنزاني، وضمن ابلاغي دعوة السيد الدكتور رئيسي، وسنضع في حضوره اللمسات النهائية على خارطة الطريق التي سنتفق بشأنها مع السيدة وزيرة الخارجية.

كما تطرق وزير الخارجية الايراني الى زيارته الى زنجبار، وقال: خلال الزيارة الى زنجبار سيتم عقد اجتماع تجاري ولقاءات رسمية ايضا.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية التنزانية ليبراتا مولامولا للمراسلين، انها مسرورة جدا لزيارة وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية الى تنزانيا، وأنها تنتظر منذ مدة هذه الزيارة.

ووصفت ليبراتو مولامولا، العلاقات بين تنزانيا وايران بأنها علاقات وثيقة للغاية، مبدية ارتياحها لوجود وفد ايراني رفيع المستوى في بلادها. كما اعربت عن شكرها للسفير الايراني لتنسيقه لهذه الزيارة واللقاء.
رقم : 1010930
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيان الاحتلال يواجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
كيان الاحتلال يواجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
كلما زادت الاعتداءات الصهيونية زادت حالة المقاومة الفلسطينية
كلما زادت الاعتداءات الصهيونية زادت حالة المقاومة الفلسطينية
25 آب 2022
لقاء مصر الخماسي... محاولة لتدعيم "الشام الجديد"
لقاء مصر الخماسي... محاولة لتدعيم "الشام الجديد"
25 آب 2022
ضرورة استئناف العلاقات بين تركيا وسوريا
ضرورة استئناف العلاقات بين تركيا وسوريا
25 آب 2022
ما سر القلق الأمريكيّ على خلفية التصعيد بين تركيا و‘‘قسد‘‘ شمال سوريا
ما سر القلق الأمريكيّ على خلفية التصعيد بين تركيا و‘‘قسد‘‘ شمال سوريا
25 آب 2022
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
24 آب 2022
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟
24 آب 2022
فرنسا وأفريقيا.. باريس تخسر كل شيء في القارة السمراء
فرنسا وأفريقيا.. باريس تخسر كل شيء في القارة السمراء
24 آب 2022
كيان الاحتلال يوجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
كيان الاحتلال يوجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
24 آب 2022
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
23 آب 2022
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
23 آب 2022
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
23 آب 2022
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
23 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ضرورة استئناف العلاقات بين تركيا وسوريا
ما سر القلق الأمريكيّ على خلفية التصعيد بين تركيا و‘‘قسد‘‘ شمال سوريا
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟