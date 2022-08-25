إصابة جندي صهيوني باشتباك مسلح مع مقاومين في جنين

وأصيب الجندي "الإسرائيلي"، برصاص مقاومين خلال اشتباك مسلح عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية برقين، وتصدى مقاومون للاقتحام بالرصاص.



وأظهرت مقاطع مصورة لحظات إطلاق النار صوب آليات وجنود الاحتلال الذين اقتحموا القرية.



وشنَّت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة في جنين، طالت القيادي في حركة حماس الشيخ موسى حلاجية.



كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بإطلاق النار قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.



ويستبسل المقاومون في الضفة الغربية في عمليات المقاومة والتصدي لقوات الاحتلال واقتحاماتها، بالاشتباكات المسلحة وإطلاق النار.



ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" (588) عملاً مقاوماً، أدت إلى جرح وإصابة (18) إسرائيليًّا خلال يوليو الماضي.



ووثَّق التقرير (44) عملية إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية، منها (12) عملية في نابلس ومثلها في جنين، حيث تصدى المقاومون فيها لاقتحامات قوات الاحتلال اليومية، وخاضوا اشتباكات عنيفة معها.