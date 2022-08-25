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الخميس 25 آب 2022 ساعة 13:25

كشف تفاصيل خطة شرطة الديوانية الخاصة بزيارة الأربعين

كشف تفاصيل خطة شرطة الديوانية الخاصة بزيارة الأربعين
وقال قائد شرطة المحافظة اللواء عبطان محمد مطلك الشبلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خطة الأربعينية تشمل تأمين الحماية اللازمة لجميع المواكب الحسينية المنتشرة على طول الطريق المؤدي صوب محافظه كربلاء المقدسة، فضلاً عن حماية الزائرين الوافدين من الخارج".

وتابع "الخطة تشمل التفتيش اليدوي للزائرين والاستعانة بالكلاب البوليسية ونصب السرادق الخاصة بتفتيش النساء، ونشر المفارز الأمنية على طول الطرقات ضمن قاطع المسؤولية"، مشيراً إلى أن "قيادة شرطة الديوانية عقدت مؤتمراً موسعاً بإدارتي، بحضور عدد كبير من الضباط ومختلف الأجهزة الأمنية وممثلين عن الدوائر الخدمية وهيئة الشعائر والمواكب الحسينية".

ولفت إلى أنه "تمت مناقشة الخطة الأمنية الخاصة بأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، من خلال تأمين الحماية للزوار الوافدين إلى المحافظة باتجاه كربلاء المقدسة، وبمشاركة مختلف صنوف الاجهزة الأمنية".
مصدر : وكالات
رقم : 1010984
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