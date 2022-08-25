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الخميس 25 آب 2022 ساعة 13:26

بكين تلقي باللوم على واشنطن في أزمة تايوان الحالية

بكين تلقي باللوم على واشنطن في أزمة تايوان الحالية
وأضاف المتحدث الصيني في إفادة صحفية اليوم الخميس: "يجب على الولايات المتحدة، بصفتها المذنب الرئيسي في الأزمة الحالية، أن تتحمل المسؤولية كاملة. يجب على واشنطن الالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة، واتخاذ إجراءات فورية لتصحيح أخطائها بدلا من تصعيد التوترات في مضيق تايوان".

وشدد المتحدث على أن انتقاد الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة، للمناورات التي ينفذها الجيش الصيني، يشوه الحقائق تماما، وهو عبارة عن محاولة لتحميل الآخرين مسؤولية تصرفات هذه الدول.

وقال المتحدث: "سبب وعواقب الوضع الحالي في مضيق تايوان واضح تماما، ومن النظرة الأولى يتضح ما هو الصواب وما هو الخطأ. أجرى الجيش الصيني مؤخرا تدريبات عسكرية بالقرب من جزيرة تايوان وكانت منفتحة وشفافة ومهنية ومعقولة، وأصبحت تحذيرا للمستفزين ومثيري الشغب".

وأكد على أن هذه التدريبات، كانت خطوة مشروعة وعادلة تم اتخاذها لحماية سيادة الدولة وسلامة أراضي البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 1010985
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