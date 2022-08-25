الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 آب 2022 ساعة 14:29

ايران: سنبلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في إطلاق الأقمار الصناعية في غضون ثلاثة أعوام

ايران: سنبلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في إطلاق الأقمار الصناعية في غضون ثلاثة أعوام
يذكر أنه تم صباح الثلاثاء 9 أغسطس الجاري إطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيام" إلى الفضاء بواسطة صاروخ سويوز 2 /1 B من منصة رقم 6 بمجمع الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية في  كازاخستان.

وبعد الإطلاق الناجح لهذا القمر الصناعي ، لاحظت وسائل الإعلام العالمية وخاصة وسائل الإعلام العربية التقدم الذي أحرزته جمهورية إيران الإسلامية في مجال صناعة الفضاء. وتعليقاً على هذا الإجراء ، أعربت وزارة الشؤون الأمريكية عن قلقها ووصفت التعاون الروسي المتزايد مع إيران بأنه "خطر كبير على المجتمع الدولي" بحسب زعمها.

وحول رسالة هذا الانجاز الايراني في مجال الصناعة الفضائية، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني عيسى زارع بور، في تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس: الرسالة الأساسية لهذا الحدث هي أن جمهورية إيران الإسلامية تعمل مع إحدى أكبر قوى الفضاء في العالم. سيكتسب هذا التعاون مزيدًا من العمق والزخم في ظل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وسنرى المزيد من التعاون في هذا المجال في المستقبل القريب.

وأضاف: "بالتأكيد بعض الناس مستاؤون من هذا التعاون ويقللون من شأنه ويحاولون التشكيك في أصل هذا الإنجاز".

واوضح زارع بور، أن لدى روسيا واحدة من أكبر القواعد الفضائية في العالم وأضاف: لقد ذهبنا إلى هناك وقمنا معهم بانجار أفعال لا تروق للبعض .

وضمن تأكيده على مواصلة تطوير صناعة الفضاء ، قال وزير الاتصالات الايراني: في نفس الوقت الذي نواصل فيه تعزيز القدرات المحلية للبلاد فإننا سنواصل ايضا التعاون الدولي .

وفي الختام قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: خطتنا هي أن نصبح مكتفين ذاتياً في مجال الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد وإطلاقها إلى طبقة Leo (أقل من 500 كم) بنهاية عهد الحكومة الحالية، وأن نكون قادرين على وضع جميع أنواع أقمار الاستشعار في مدار 500 كم من الأرض.
رقم : 1010997
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيان الاحتلال يواجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
كيان الاحتلال يواجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
كلما زادت الاعتداءات الصهيونية زادت حالة المقاومة الفلسطينية
كلما زادت الاعتداءات الصهيونية زادت حالة المقاومة الفلسطينية
25 آب 2022
لقاء مصر الخماسي... محاولة لتدعيم "الشام الجديد"
لقاء مصر الخماسي... محاولة لتدعيم "الشام الجديد"
25 آب 2022
ضرورة استئناف العلاقات بين تركيا وسوريا
ضرورة استئناف العلاقات بين تركيا وسوريا
25 آب 2022
ما سر القلق الأمريكيّ على خلفية التصعيد بين تركيا و‘‘قسد‘‘ شمال سوريا
ما سر القلق الأمريكيّ على خلفية التصعيد بين تركيا و‘‘قسد‘‘ شمال سوريا
25 آب 2022
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
24 آب 2022
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟
24 آب 2022
فرنسا وأفريقيا.. باريس تخسر كل شيء في القارة السمراء
فرنسا وأفريقيا.. باريس تخسر كل شيء في القارة السمراء
24 آب 2022
كيان الاحتلال يوجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
كيان الاحتلال يوجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
24 آب 2022
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
23 آب 2022
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
23 آب 2022
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
23 آب 2022
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
23 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ضرورة استئناف العلاقات بين تركيا وسوريا
ما سر القلق الأمريكيّ على خلفية التصعيد بين تركيا و‘‘قسد‘‘ شمال سوريا
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟