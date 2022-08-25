الصحة الايرانية: 2378 إصابة و62 وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 2378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 518 ألفا و 974 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 544 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت: ان 1254 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 263 ألفا و 911 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل 62 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 143 ألفا و 612 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 953 ألفا و 512 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 333 ألفا و 997 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 30 مليونا و 588 ألفا و 576 شخصا الجرعتين الثالثة والرابعة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 153 مليونا و 876 ألفا و 94 جرعة.



وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 715 ألفا و 389 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.



وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 106 مدن في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 156 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 173 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 13 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).