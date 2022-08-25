الشيخ البغدادي: أي عدوان على لبنان سيلقى الرد المناسب

وقال سماحته “لأول مرة في تاريخ الصراع باتت المقاومة هي من تفرض المعادلات على هذا العدو، وعندما يُعلن سماحة الأمين العام لحزب الله أنّنا أصبحنا في آخر الطريق فهذه هي الحقيقة التي يعرفها الصديق والعدو، إسرائيل اليوم تنتظر ماذا يقول حزب الله وأمينه العام بالتحديد، وماهي المعادلات التي ستفرض على هذا العدو”.



واكد الشيخ البغدادي انه “أمام أي عدوان إسرائيلي على لبنان، سيكون الرّد بما يتناسب مع طبيعة العدوان، وإذا ارتقى إلى الحرب الثالثة ستكون الأخيرة، وسينتهي معها هذا الكيان، وبالتأكيد لن نرجع إلى أي احتلال آخر وسنكون نحن أسياد المنطقة ولن نهدي النصر إلا لمن يستحقه”.



كلام سماحته جاء خلال الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية الامام الصادق في قاعة العلامة الشيخ علي البغدادي في بلدة انصار الجنوبية، في الذكرى الرابعة والأربعين على تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، حيث قال الشيخ البغدادي “نتمنى أن يكون الإمام الصدر موجوداً بيننا ليشهد كُلّ هذه الإنجازات، وأنّ الليالي التي سهرها والمسافات التي قطعها لم تذهب سُدى، فقد أينعت وأثمرت وأصبحنا قوةً لم يشهد التاريخ المعاصر مقاومةّ بهذا الحجم وبهذه القوة والإيمان والتماسك والإنصياع لقيادةٍ حكيمة وشُجاعة، فقد أسّس السيد الصدر لمواجهة المشروع الإسرائيلي وأطلق المقاومة التي نمت وتعاظمت حتى فرضت المعادلات واستطاعت أن تذلّ العدو وتُظهر هشاشته”.



