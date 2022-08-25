الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 آب 2022 ساعة 17:07

كهرباء لبنان تعلن نفاد خزين 'الغاز أويل' والمعامل ستصبح خارج الخدمة

كهرباء لبنان تعلن نفاد خزين
وذكرت: "عطفا على كل من بيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 03/08/2022، وكتابها إلى جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجانب وزارة المالية بواسطة معالي وزير الطاقة والمياه رقم 2726 تاريخ 03/08/2022، ولما كان ما تبقى من طاقة كهربائية منتجة، يتم توليدها فقط من معمل الزهراني، وهو المعمل الوحيد المتبقي على الشبكة، وذلك جراء نفاد خزين معمل دير عمار من مادة الغاز أويل".

واضافت: "حيث أنه لم يتم توريد بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين كل من جانب العراق ولبنان، أي شحنة غاز أويل مخصصة لشهر آب 2022 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة جانب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، كما وأن المؤسسة لم تتبلغ بعد ما إذا كان سيتم توريد لصالحها شحنة غاز أويل خلال شهر أيلول 2022، مع العلم أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية".

وتابعت: "حيث أنه لا يزال لغاية تاريخه، لم يتبين الموعد الفعلي لوصول الطاقة الكهربائية من الأردن، والموعد الفعلي للبدء باستجرار الغاز الطبيعي من مصر، وذلك بانتظار أن يتم تأمين التمويل اللازم لهذين المشروعين من قبل الجهات المعنية، وحيث ان خزين معمل الزهراني من مادة الغاز أويل قد وصل لأقصى حدوده الدنيا وقد شارف على النفاد، وإزاء هذا الوضع الحساس والدقيق والخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنه سوف يتم وضع معمل الزهراني قسريا خارج الخدمة بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 26/08/2022 جراء نفاد خزينه من مادة "الغاز أويل"، ما سيؤدي إلى توقف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية، على أن يعاد تشغيل معامل الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمحروقات في أقرب فرصة ممكنة".
مصدر : وكالات
رقم : 1011007
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيان الاحتلال يواجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
كيان الاحتلال يواجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
كلما زادت الاعتداءات الصهيونية زادت حالة المقاومة الفلسطينية
كلما زادت الاعتداءات الصهيونية زادت حالة المقاومة الفلسطينية
25 آب 2022
لقاء مصر الخماسي... محاولة لتدعيم "الشام الجديد"
لقاء مصر الخماسي... محاولة لتدعيم "الشام الجديد"
25 آب 2022
ضرورة استئناف العلاقات بين تركيا وسوريا
ضرورة استئناف العلاقات بين تركيا وسوريا
25 آب 2022
ما سر القلق الأمريكيّ على خلفية التصعيد بين تركيا و‘‘قسد‘‘ شمال سوريا
ما سر القلق الأمريكيّ على خلفية التصعيد بين تركيا و‘‘قسد‘‘ شمال سوريا
25 آب 2022
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
24 آب 2022
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟
24 آب 2022
فرنسا وأفريقيا.. باريس تخسر كل شيء في القارة السمراء
فرنسا وأفريقيا.. باريس تخسر كل شيء في القارة السمراء
24 آب 2022
كيان الاحتلال يوجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
كيان الاحتلال يوجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
24 آب 2022
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
23 آب 2022
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
23 آب 2022
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
23 آب 2022
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
23 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ضرورة استئناف العلاقات بين تركيا وسوريا
ما سر القلق الأمريكيّ على خلفية التصعيد بين تركيا و‘‘قسد‘‘ شمال سوريا
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟