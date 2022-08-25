الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 آب 2022 ساعة 17:09

أنظمة الأمان تنطلق في محطة زابوروجيه الكهروذرية

أنظمة الأمان تنطلق في محطة زابوروجيه الكهروذرية
يشار إلى أنه حدث بعد ظهر اليوم الخميس، انقطاع للتيار الكهربائي في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

من جانبها، ذكرت السلطات المحلية، أن السبب هو حدوث ماس كهربائي في الشبكة بعد قصف القوات الأوكرانية والحرائق في مدينة إينرغودار.

ونوهت السلطات بأن فرق الطوارئ توجهت على الفور إلى الموقع.

وكتب فولغا على قناته في تيلغرام: "نفذ المختصون عملهم على الفور، وعاد توريد الكهرباء إلى المستخدمين إلى حالته الطبيعية".

وتقع محطة زابوروجيه الكهروذرية قرب مدينة إينرغوغراد وهي في الوقت الراهن تحت سيطرة الجيش الروسي.

وفي الأيام الأخيرة، تعمدت القوات الأوكرانية، قصف هذه المحطة والمنطقة المحيطة بها مع استخدام الطائرات بدون طيار والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.
مصدر : وكالات
رقم : 1011009
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيان الاحتلال يواجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
كيان الاحتلال يواجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
كلما زادت الاعتداءات الصهيونية زادت حالة المقاومة الفلسطينية
كلما زادت الاعتداءات الصهيونية زادت حالة المقاومة الفلسطينية
25 آب 2022
لقاء مصر الخماسي... محاولة لتدعيم "الشام الجديد"
لقاء مصر الخماسي... محاولة لتدعيم "الشام الجديد"
25 آب 2022
ضرورة استئناف العلاقات بين تركيا وسوريا
ضرورة استئناف العلاقات بين تركيا وسوريا
25 آب 2022
ما سر القلق الأمريكيّ على خلفية التصعيد بين تركيا و‘‘قسد‘‘ شمال سوريا
ما سر القلق الأمريكيّ على خلفية التصعيد بين تركيا و‘‘قسد‘‘ شمال سوريا
25 آب 2022
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
24 آب 2022
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟
24 آب 2022
فرنسا وأفريقيا.. باريس تخسر كل شيء في القارة السمراء
فرنسا وأفريقيا.. باريس تخسر كل شيء في القارة السمراء
24 آب 2022
كيان الاحتلال يوجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
كيان الاحتلال يوجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
24 آب 2022
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
السيد نصرالله: انتصار 2000 أنهى مشروع "إسرائيل" الكبرى
23 آب 2022
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
ما هي أهداف الكيان الصهيوني من الضغط على المنظمات الفلسطينية غير الحكومية؟
23 آب 2022
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
القمع و الانتهاك لحقوق الإنسان يتجلى بأسوأ مظاهره في سجون آل خليفة
23 آب 2022
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
العلاقات بين الصين وإسرائيل آخذة في التدهور.. الأسباب والسياقات
23 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ضرورة استئناف العلاقات بين تركيا وسوريا
ما سر القلق الأمريكيّ على خلفية التصعيد بين تركيا و‘‘قسد‘‘ شمال سوريا
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟