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الخميس 25 آب 2022 ساعة 17:11

اسلامي : ايران ستصبح قطبا عالميا في مجال تاسيس المحطات النووية

اسلامي : ايران ستصبح قطبا عالميا في مجال تاسيس المحطات النووية
جاء ذلك خلال تصريح ادلى به "اسلامي" اليوم الخميس، في مراسم تدشين "منظومة تشعيع جاما المحمولة" بمدينة بناب (محافظة اذربايجان الشرقية- شمال غرب).

ولفت رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، بان العالم اليوم يواجه ازمة في مجال المحروقات، وعليه فقد لجأت الدول جميعا ولاسيما الاوروبية الى انشاء محطات نووية لانتاج الطاقة؛ مؤكدا على ضرورة تعزيز هذه المشاريع داخل البلاد "من اجل التعويض عن القصور الحاصل في السابق وتحويل ايران الى واحدة من اقطاب العالم في مجال تصميم وتاسيس المحطات النووية".

واذ نوّه بالدور الاساسي للصناعة النووية على الصعيد الاقتصادي، اعرب "اسلامي" عن ارتياحه للنجاحات التي تحققت في البلاد "بفضل الباري تعالى وجهود الزملاء" لمواكبة التقدم العالمي في مجال استخدام اشعة جاما؛ بما في ذلك تدشين "منظومة تشعيع جاما المحمولة" بمدينة بناب اليوم.

واوضح مساعد رئيس الجمهورية، بان هذه التقنية سيتم استخدامها لسلامة المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية في البلاد.
رقم : 1011010
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