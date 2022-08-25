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الخميس 25 آب 2022 ساعة 19:09

للمرة الثانية خلال ساعات.. استهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور

للمرة الثانية خلال ساعات.. استهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور
وأفادت مصادر محلية في دير الزور لـسانا باستهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بالريف الشرقي برشقات من القذائف الصاروخية تلي ذلك سماع أصوات انفجارات داخل القاعدة فيما لم يتم التأكد إذا خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف قوات الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي أغلقت المنطقة على الفور بالتوازي مع تحليق لطائرات الاحتلال في أجواء المنطقة.

إلى ذلك أفادت قناة إن بي سي نيوز الأمريكية بإصابة عدد من جنود الاحتلال الأمريكي بهجوم صاروخي استهدف قواعدهم العسكرية شرق محافطة دير الزور.

واستهدف هجوم بالقذائف الصاروخية أمس القاعدتين العسكريتين للاحتلال الأمريكي في حقلي العمر وكونيكو النفطيين.

وأقامت قوات الاحتلال الأمريكي قواعد لها في مناطق عدة في الجزيرة السورية ولا سيما في حقول النفط والغاز لسرقة إنتاجها وتهريبه إلى الخارج بواسطة أرتال من الصهاريج والشاحنات بالتنسيق مع مرتزقتها في "قسد".
رقم : 1011030
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