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الخميس 25 آب 2022 ساعة 21:33

قطر: إحياء الاتفاق النووي يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها

قطر: إحياء الاتفاق النووي يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها
وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الوزيرين ناقشا -خلال الاتصال الذي جرى اليوم الخميس- العلاقات الثنائية ومستجدات مفاوضات العودة إلى خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الخارجية القطري خلال الاتصال عن تطلع بلاده إلى توصل إيران والولايات المتحدة إلى "توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ في الاعتبار مخاوف جميع الأطراف"، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها.

ويأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الأربعاء أن طهران تسلمت رد واشنطن على النص "النهائي" الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي.

وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن في الثامن من أغسطس/آب الجاري أنه قدم مقترحا نهائيا ويتوقع ردا في غضون أسابيع قليلة جدا.
مصدر : وكالات
رقم : 1011054
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