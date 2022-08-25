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الخميس 25 آب 2022 ساعة 21:59
النفط الیمنیة: تحالف العدوان يحتجز سفينتي ديزل ومازوت
وأوضحت شركة النفط أن تحالف العدوان احتجز السفينتين بالرغم من حصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، موضحة أن عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة حاليا ارتفع إلى ثلاث سفن.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
1011062
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