النفط الیمنیة: تحالف العدوان يحتجز سفينتي ديزل ومازوت

اسلام تايمز (اليمن) - أقدم تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ضد اليمن، اليوم الخميس، على احتجاز سفينتي ديزل ومازوت في مخالفة صريحة لأهم بنود الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة وجرى تمديدها في الـ2 من أغسطس الجاري لمدة شهرين إضافيين.