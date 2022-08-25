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الخميس 25 آب 2022 ساعة 22:00

الأزمة العراقية.. هل من انفراجة قريبة؟

ويوضح الباحثون انه يريد ان يتغير النظام بحيث تصل الكتلة التي يمثلها لشبه هيمنة على النظام من دون ان يكون لها اغلبية.

ويضيف باحثون سياسيون ان تصريحات تيار الحكمة او اي فصيل سياسي عن تنازل التيار الصدري هو غير مقبول بالنسبة لهم رغم انه لا يستطيع فعل ذلك.

ويرى الباحثون ان التيار ربما يعتقد انه عن طريق الفوضى ربما يستطيع ان يحصل دينامية معينة داخل البلاد تدفع الى الدعوى لتغيير النظام السياسي.

كما يقول محللون سياسيون ان التيار الصدري بدأ يتجاوز كل الرموز وكل الشخصيات العراقية وكل القوى السياسية الفاعلة وكل الاتهامات توزع دون ادلة.

ويؤكد المحللون ان الاطار التنسيقي كانت يديه مفتوحة للتيار الصدري حتى اللحظة الاخيرة محاولا بكل طريقة ان يجد بابا للحوار بشكل مباشر ومن خلال بيانات قادته او بيان مشترك من قبل الاطار مع اجماع وطني وتأييد دولي على اهمية الحوار.

ويوضح محللون سياسيون ان التيار الصدري رافض بشكل كامل للحوار ولا يريد التعامل مع منطق الدولة ويريد نسف المؤسسات.

ويضيف المحللون انه عندما تعترض جهة سياسية او تبدي ملاحظات فيجب ان لا تبدي ملاحظات على حكومة لم تتشكل والشيء الثاني ان الاطار التنسيقي الان هو المكلف بتشكيل الحكومة ومن واجبه الاسراع بتشكيل الحكومة لكن المسؤولية تقع على عاتق جميع الكتل السياسية.

من جهة اخرى، يقول دبلوماسيون عراقيون سابقون ان السيد مقتدى الصدر اذا كان يعرف ما يريد لكان الامر سهلا على الاخر لمعرفة جزئيات ماذا يريد وعود الاخرين على اتخاذ المواقف والمواقف المعاكسة ويقول انصار التيار الصدري ذلك علنا انه يتخذ قرارات غير معلومة مسبقا ولا يمكن التنبؤ بها.
رقم : 1011063
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