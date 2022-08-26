ماكرون يعلن تشكيل لجنة مشتركة مع الجزائر حول الاستعمار الفرنسي

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون "لدينا ماض مشترك معقد ومؤلم".



وأضاف: لقد "قررنا معا" إنشاء "لجنة مؤرخين مشتركة" من أجل "النظر في كامل تلك الفترة التاريخية... منذ بداية الاستعمار إلى حرب التحرير، دون محظورات".