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الجمعة 26 آب 2022 ساعة 08:11
ماكرون يعلن تشكيل لجنة مشتركة مع الجزائر حول الاستعمار الفرنسي
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون "لدينا ماض مشترك معقد ومؤلم".
وأضاف: لقد "قررنا معا" إنشاء "لجنة مؤرخين مشتركة" من أجل "النظر في كامل تلك الفترة التاريخية... منذ بداية الاستعمار إلى حرب التحرير، دون محظورات".
مصدر :
وكالات
رقم :
1011118
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