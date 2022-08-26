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الجمعة 26 آب 2022 ساعة 08:12

الرئيس السوري يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع جنوب أفريقيا

الرئيس السوري يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع جنوب أفريقيا
وجدد الرئيس الأسد التأكيد على أن الإرهاب لا يمكن محاربته بالجيوش فقط كما أن الفكر المتطرف يتحرك بسرعة أكبر بين الدول وهو لا يعرف أي حدود بل يتدفق من خلال الانترنت مباشرة بين الناس ومن هنا تأتي أهمية وضرورة التحرك على مستوى العلاقات الثنائية بين الدول في مجالات الاقتصاد والثقافة.

واعتبر الاسد أن جنوب أفريقيا دولة مستقلة وتحترم مبادئها وتلعب دوراً موضوعياً على مختلف الصعد في العالم ولها مكانة مهمة على الصعيد السياسي سواء كدولة بحد ذاتها أو كجزء من مجموعة البريكس كما أنها تقف إلى جانب الشعب السوري في الحرب الإرهابية التي يتعرض لها وتساند حقوقه في أراضيه المحتلة في الجولان.

بدورها أشارت دلاميني إلى أن بلادها عانت ولفترة طويلة جداً من عدم الاستقرار وهي تقدر عالياً الدعم الذي حصلت عليه من سورية آنذاك واعتبرت أن ما تمر به سوريا اليوم هو شيء يحتاج أن نتشاركه على صعيد التجربة ووجهات النظر حول كيفية تجاوز الأزمات.

ونوهت دلاميني بأن الوضع الحالي يتطلب صداقة مستمرة تعتمد على الدعم المتبادل، فعلى الرغم من بعد المسافة بين سوريا وجنوب أفريقيا إلا أنه عندما تتوافر الإرادة المشتركة يمكن المحافظة على استمرارية وثبات العلاقات الثنائية، مؤكدة أنه سيتم العمل من أجل تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع سورية وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة في مختلف المجالات.
رقم : 1011119
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