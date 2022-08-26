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الجمعة 26 آب 2022 ساعة 09:35
الحلبوسي والفياض يبحثان الوضع السياسي في العراق
وقال المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان، إن "الحلبوسي التقى رئيسَ هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".
وأضاف، أن "اللقاء بحث الوضع السياسي في البلاد، وضرورة إيجاد الحلول التي تنسجم مع المرحلة ومتطلباتها وتسهم في تجاوز الأزمة".
مصدر :
وكالات
رقم :
1011129
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