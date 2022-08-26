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الجمعة 26 آب 2022 ساعة 12:14

إيران تؤكد على ضرورة اتخاذ الدول موقفا حاسما تجاه الأنشطة النووية الإسرائيلية

إيران تؤكد على ضرورة اتخاذ الدول موقفا حاسما تجاه الأنشطة النووية الإسرائيلية
وأشار"مجيد تخت روانجي" في حديث مع صحفيين إيرانيين في نيويورك الیوم الجمعة إلی الحضور النشط لوفد الجمهورية الإسلامية الایرانیة في المؤتمر الدولي العاشر حول مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وقال إن اقامة منطقة خالية من الأسلحة النوویة في الشرق الاوسط یعتبر من القضايا المهمة بالنسبة لنا.

وقال إن الکیان الصهيوني، الذي يمتلك مئات الرؤوس النووية، لایرغب في الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ولا تخضع منشآته النووية تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف أن بعض الدول تتعاون مع هذا الکیان وتدعمه دائما خلال المؤتمر وخارجه.

وشدد على ضرورة إخضاع جميع الأنشطة النووية للكيان الصهيوني تحت إشراف الوكالة من أجل اقامة منطقة خالية من الأسلحة النوویة في الشرق الأوسط، داعیا الدول إلی اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الأنشطة بناءً على موافقات المؤتمرات السابقة.

واعتبر الاستخدام السلمي للطاقة النووية من القضايا المهمة الأخرى لإيران، وقال إننا، بصفتنا عضوًا في المعاهدة، نرغب أن توفر لنا ظروفا حتی نتمکن من الاستفادة من فوائد هذه المعاهدة.

وتابع قائلا : على مر السنين تم فرض حظر جائر على إيران وحُرمنا من مزايا معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بدأ في الاول من الشهر الجاري ويستمر حتى 26 من اغسطس 2022 في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.
رقم : 1011146
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