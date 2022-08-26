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الجمعة 26 آب 2022 ساعة 14:09
انفجار عدد من الألغام على الحدود اللبنانية
وأفاد مصدر اليوم الجمعة عن انفجار عدد من الألغام في منطقة ( آبل القمح) بالقرب من بلدة الوزاني بسبب حريق أشعلته قنبلة مضيئة سقطت داخل الأراضي اللبنانية أطلقها العدو من موقع (معيان باروخ) الحدودي بعد الإشتباه بتحركات لبنانية قرب السياج.
مصدر :
وكالات
رقم :
1011162
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