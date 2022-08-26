انفجار عدد من الألغام على الحدود اللبنانية

وأفاد مصدر اليوم الجمعة عن انفجار عدد من الألغام في منطقة ( آبل القمح) بالقرب من بلدة الوزاني بسبب حريق أشعلته قنبلة مضيئة سقطت داخل الأراضي اللبنانية أطلقها العدو من موقع (معيان باروخ) الحدودي بعد الإشتباه بتحركات لبنانية قرب السياج.