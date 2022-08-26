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الجمعة 26 آب 2022 ساعة 14:59

دعموش يؤكد ضرورة تشكيل حكومة لبنانية بعيدا عن الضغوط الاميركية

دعموش يؤكد ضرورة تشكيل حكومة لبنانية بعيدا عن الضغوط الاميركية
واعتبر "ان أبلغ رد على الحصار الاميركي وسياسة التضييق والتجويع التي يفرضها على الشعب اللبناني،هو تعزيز روح التكافل والتعاون والتعايش الواحد بين اللبنانيين وتشكيل حكومة تملك ارادتها وقرارها بعيدا عن الضغوط الاميركية، لتكون قادرة على اخراج لبنان من أزماته" .

ورأى "ان الولايات المتحدة الاميركية تعمل على اضعاف لبنان وابتزازه ‏من اجل اخضاعه للشروط الاسرائيلية، بينما المقاومة تعمل على فرض ‏معادلات القوة التي يملكها لبنان لتحقيق مطالبه وانتزاع حقوقه"، مشددا ‏على" ان المقاومة في لبنان لم تعد مجرد خيار للتحرير والدفاع فقط، وانما ‏باتت بالمعادلات التي تفرضها على العدو خيارا لاستعادة الثروات ‏والحقوق وانقاذ لبنان من ازماته الاقتصادية والمعيشية".‏

ولفت الشيخ دعموش الى "ان "حزب الله" يعمل على إرساء ثقافة العطاء والتكافل والتعاون داخل المجتمع اللبناني، ويقوم بالعديد من المبادرات ‏الاجتماعية، للتخفيف من معاناة الناس"، مشددا على "ان الحزب سيبقى ‏حاضرا بقوة في خدمة الناس من خلال المشاريع والتقديمات التي يقوم بها ‏للحد من تداعيات الازمة الحياتية والمعيشية".‏

وقال: "كانت أولويتنا الوقوف مع الناس والى جانبهم وستبقى اولويتنا ‏الوقوف الى جانب الناس والتخفيف من معاناتهم، والقيام بكل ما يمكننا ‏القيام به ضمن امكاناتنا المتاحة، وهذا واجبنا بل اقل الواجب تجاه أهلنا الاوفياء وليس منة او تفضلا".‏

وأكد دعموش "اننا سنستمر في تحمل هذه المسؤولية ولن نبخل على الذين لم ‏يبخلوا يوما باي شيء في طريق المقاومة من اجل عزة وحرية وسيادة بلدنا".
رقم : 1011168
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