الاحتلال يوطّن العشرات من يهود أوكرانيا في مستوطنات الضفة

ونقلت الصحيفة، يوم أمس، عما يسمى برئيس مجلس "غوش عتصيون" الاستيطاني في جنوب الضفة، شلومو نعمان، قوله إنه "تم توطنين أكثر من 50 عائلة يهودية أوكرانية في مستوطنات غوش عتصيون".



وأضاف: "أنشأنا مركزًا للاستقبال في المستوطنات، واستأجرنا عشرات الشقق، واستقبلنا أشخاصًا من المطار مباشرة".



ووفق معيطات إسرائيلية، يوجد في أوكرانيا حوالي 43 ألفًا و300 شخص يعرفون أنفسهم على أنهم يهود، ونحو 200 ألف مؤهلون للهجرة إلى "إسرائيل" بموجب قانون العودة لليهود وأقاربهم، وفقًا لدراسة ديمغرافية أجريت عام 2020 ليهود أوروبا.



وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 700 ألف مستوطن، و145 مستوطنة كبيرة، و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.



جدير بالذكر أن الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي، يعتبر المستوطنات غير قانونية ، ومتناقضة مع الاتفاقيات الدولية.