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الجمعة 26 آب 2022 ساعة 18:21
عاصفة ترابية تضرب العاصمة العراقية بغداد
واظهرت صوراً لأجواء العاصمة بغداد، حيث أظهرت الغبار بشكل كثيف، مع وصول مدى الرؤية إلى شكل منخفض.
وفي الأيام الأخيرة، كثرت العواصف الترابية التي تضرب بغداد إلى جانب عدد من المحافظات، بسبب التصحر، وقلة التشجير، والتغير المناخي الذي يطرأ على العالم.
مصدر :
وكالات
رقم :
1011194
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