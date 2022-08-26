ایران..بدء تنفيذ ثلاثة مشاريع نفطية جنوبي البلاد

وأقيمت اليوم الجمعة، مراسم بدء العمليات التنفيذية لثلاثة مشاريع نفطية في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، وهي المرحلة الثانية من مشروع حقل ياران النفطي المشترك مع العراق، ومشروع تطوير حقل "بلال" الغازي المشترك مع قطر، ومشروع تطوير وصيانة حقل نرجسي النفطي.



وأشار أوجی خلال المراسم، إلى توقيع مذكرات وعقود نفطية مع دول أخرى تزيد قيمتها على 100 مليار دولار في العام الأول من حكومة الرئيس آية الله "إبراهيم رئيسي"، معلنا استعداد إيران لاستئناف إنتاجها النفطي إلى مستوى ما قبل فرض الحظر عليها.



وأوضح أننا وقعنا مذكرة للتفاهم بقيمة 40 مليار دولار مع شركة "غازبروم" الروسية كما زاد تصدير البلاد من مكثفات الغاز خلال هذه الفترة وتم تحصيل متأخرات عائدات النقد الأجنبي، خاصة في مجال تصدير الغاز مع التسويق الجيد الذي قمنا به في دول وقارات مختلفة من أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، مما ساعد الحكومة على توفير موارد النقد الأجنبي.



وأشار إلى نجاح حكومة رئيسي في توفير أمن الطاقة وأوضح أنه في بداية الحكومة، قمنا بزيادة مستوى احتياطياتنا من الطاقة بنسبة 30 بالمائة وقضينا الشتاء والصيف دون انقطاع للغاز والكهرباء.



يذكر أن شركة "برشيا" الايرانية لتطوير صناعة النفط والغاز تعهدت بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير مشروع حقل "ياران " النفطي لمدة عشر سنوات وتبلغ قيمة هذا المشروع 227 مليون دولار ومن المقرر أن يبلغ إنتاج النفط الخام الإضافي من هذا الحقل إلی 39.5 مليون برميل خلال فترة العقد.



ويعد ياران – المقسّم لجزأين، شمالي وجنوبي- واحدا من بين عدة حقول نفطية، تشكل تجمع حقول غرب كارون في محافظة خوزستان (غرب)، ويمتد على الحدود الإيرانية العراقية.



وطالما كان هذا التجمع جزءًا من خطط طهران لزيادة قدرتها على إنتاج النفط الخام المحلي، إلى ما فوق 385 مليون برميل يوميًا.



وجرى التخطيط لتطوير حقل ياران على مرحلتين، وبلغ إجمالي إنتاج النفط الخام من المرحلة الأولى قرابة 50 ألف برميل يوميًا.



وتمت ترسية مشروع تطوير حقل "بلال" الغازي المشترك مع قطر والواقع في مياه الخليج الفارسي، على شركة بتروبارس الإيرانية.



ويقع حقل بلال في الجزء الشرقي لحقل بارس الغازي المشترك مع قطر وبمسافة 90 كيلومترا جنوب غرب جزيرة "لاوان".



وتم إسناد مهام تطوير وصيانة حقل نرجسي النفطي إلى شركة دانا للطاقة ( دانا إنيرجي) بموجب عقد مدته 41 شهرًا وفي هذه المشروع، سيتم إنتاج 6 آلاف برميل من النفط يوميًا.