رضائي: لا خيار أمام الولايات المتحدة وأوروبا سوى قبول الاتفاق النووي

وأضاف رضائي في الخطبة الأولى لصلاة الجمعة في شيراز جنوب غرب البلاد: تنفذ حاليا سياسة خارجية موحدة من أعلى مستوى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السلطة التنفيذية، وتتبنى الحكومة والبرلمان والقضاء نفس سياسة قائد الثورة الإسلامية، لهذا نشهد نجاحات في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية في الأشهر الأخيرة.



وتابع: السياسة الخارجية لحكومة رئيسي تستخدم كل القدرات الموجودة في العلاقات الخارجية وتتبنى سياسة متوازنة وتتواصل مع جميع الدول في إطار سياسات الحكومة ومصالحها.



وأشار رضائي إلى مؤامرات الأعداء ضد الحكومة الإيرانية منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية، وقال: إن 70 بالمائة من المجتمع ليسوا على دراية بمؤامرات الأعداء وقوى الغطرسة في السنوات الأولى من انتصار الثورة، من تفجير مكتب حزب الجمهورية الإسلامية إلى انفجار مكتب رئيس الوزراء الذي أدى إلى استشهاد آية الله بهشتي ورجائي وباهنر والعديد من المسؤولين الحكوميين من خدام الثورة الإسلامية.



الجدير بالذكر ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفي بالأسبوع الواقع بين 24 و30 آب/أغسطس من كل عام وأطلقت عليه اسم "أسبوع الحكومة"، تخليدا للذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الإيراني الشهيد محمد علي رجائي ورئيس وزرائه الشهيد محمد جواد باهنر، حيث يتم خلال هذا الأسبوع إزاحة الستار عن العديد من مختلف المشاريع التي نفذتها الحكومة في مختلف المحافظات، فضلا عن اعتبارها أفضل فرصة لتبيين الخدمات والإنجازات التي قدمتها الحكومة.