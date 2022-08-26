مفاعل بوشهر النووي.. تحلية المياه الى جانب انتاج الطاقة النظيفة

وأعلن اسلامي في كلمة القاها امام جموع المشاركين في مراسم صلاة الجمعة في ميناء بوشهر، ان الوحدة الاولى من هذا المفاعل قد انتجت حتى الان 52 مليار كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية وزودت بها شبكة الكهرباء الوطنية، قائلا ان هذا الحجم من الطاقة الكهربائية المنتجة يعادل 85 مليون برميل من النفط.



واضاف اسلامي ان مشروع انشاء هذه الوحدة لتحلية مياه البحر يعتبر الاضخم على مستوى البلاد وسيتم البدء في عمليات الانشاء فور انتهاء الدراسات ووضع الخرائط.



واعتبر اسلامي انتاج هذه الكمية من الكهرباء والطاقة النظيفة رقما قياسيا وانجازا هاما في هذا المجال لمنع الغازات الدفيئة وامتيازا هاما يضاف الى قوة البلاد وامكانية انتاج الطاقة الكهربائية دون انقطاع.



وفيما يتعلق بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمفاعل بوشهر النووي قائلا ان هذا المشروع شهد ركودا في السابق لكنه عاد مجددا الى الواجهة وسيتسبب بحصول المزيد من التطور في البلاد.