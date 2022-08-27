الیمن.. إصابة امرأة بنيران المرتزقة في تعز

وأوضح مصدر أن قناصة المرتزقة استهدفوا امرأة في منطقة الشاقب بمديرية صالة ما ادى الى اصابتها بصورة مباشرة.



وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من جرائم الموت التي ترسلها قوى موالية لتحالف العدوان في مدينة تعز.