كتيبة نابلس تؤكد تصديها لقوات الاحتلال في اقتحامها لحي رفيديا

وجاء في بيان اصدرته سرايا القدس-كتيبة نابلس مساء الجمعة: بفضل الله وقوته قامت كتيبة نابلس المظفرة بالتصدي لقوات الاحتلال الصهيوني، والتي اقتحمت حي رفيديا فجر هذا اليوم 26-8-2022م، وقامت باعتقال مواطنين.



واضاف البيان: لقد أمطرت مجموعات كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس القوات الخاصة بوابل من الرصاص بشكل مباشر، حيث استمرت الاشتباكات حتى انسحاب القوات الصهيونية من المكان.



واكدت كتيبة نابلس "عهداً علينا أن نبقى الدرع الحامي لأبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا"، معتبرة معركة وحدة الساحات بانها "الطريق الى القدس" و"إنه لجهاد نصر أو استشهاد".