الصفحة الرئيسية
0
السبت 27 آب 2022 ساعة 08:21

تونس ترد على بيان المغرب وتستدعي سفيرها من الرباط

تونس ترد على بيان المغرب وتستدعي سفيرها من الرباط
وأعربت الخارجية التونسية في بيان لها عن "استغرابها الشديد مما ورد في بيان المغربية من تحامل غير مقبول على تونس ومغالطات بشأن مشاركة وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا "تيكاد 8" التي تعقد في تونس يومي 27 و28 أغسطس.

وأوضح البيان أن تونس "حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء الغربية التزاما بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلا سلميا يرتضيه الجميع".

وبينت الخارجية أنه خلافا لما ورد في البيان المغربي، فقد قام الاتحاد الإفريقي في مرحلة أولى بصفته مشاركا رئيسيا في تنظيم ندوة طوكيو الدولية بتعميم مذكرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي بما فيهم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، للمشاركة في فعاليات قمة "تيكاد-8" بتونس.

كما وجه رئيس المفوضية الإفريقية، في مرحلة ثانية، دعوة فردية مباشرة للجمهورية الصحراوية لحضور القمة، مشيرة إلى أن هاتين الدعوتين تأتيان تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في اجتماعه المنعقد بلوزاكا عاصمة زمبيا يومي 14 و15 يوليو 2022 - بحضور الوفد المغربي - حيث أكد القرار على ضرورة دعوة كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي للمشاركة في قمة "تيكاد-8."

وأشار البيان إلى أنه سبق لكل من الجمهورية الصحرواية والمغرب أن شارك في الدورات السابقة للتيكاد وفي اجتماعات إقليمية أخرى في السنوات الماضية.

وقالت الخارجية التونسية إنه "بناء على ما سبق من معطيات موثقة لدى الاتحاد الإفريقي، لا وجود لأي تبرير منطقي للبيان المغربي، لا سيما وأن تونس احترمت جميع الإجراءات الترتيبية المتعلقة باحتضان القمة وفقا للمرجعيات القانونية الإفريقية".

وأكدت تونس حرصها على المحافظة على "علاقاتها الودية والأخوية والتاريخية العريقة التي تجمعها بالشعب المغربي، رافضة بشكل قطعي ما تضمنه البيان المغربي من عبارات تتهم بلادنا باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب ويضر بالمصالح المغربية".

وشددت الخارجية التونسية على رفضها التدخل في شؤون تونس الداخلية وأكدت "سيادة قرارها الوطني"، مضيفة أنه "على هذا الأساس فقد قررت تونس دعوة سفيرها بالرباط حالا للتشاور".

واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، أمين جبهة البوليساريو إبراهيم غالي ووفد مرافق له للمشاركة في قمة "تيكاد 8".
مصدر : وكالات
رقم : 1011289
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله محمد علي ناصري
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله محمد علي ناصري
استخبارات الحرس الثوري: العدو يستهدف امن ايران المستقر بحربه الاعلامية
استخبارات الحرس الثوري: العدو يستهدف امن ايران المستقر بحربه الاعلامية
27 آب 2022
إسلامي: الفريق الايراني المفاوض التزم كل الخطوط الحمراء
إسلامي: الفريق الايراني المفاوض التزم كل الخطوط الحمراء
27 آب 2022
بدعم أمريكيّ.. هل يعود "داعش" إلى العراق وسوريا؟
بدعم أمريكيّ.. هل يعود "داعش" إلى العراق وسوريا؟
27 آب 2022
إيران تؤكد على ضرورة اتخاذ الدول موقفا حاسما تجاه الأنشطة النووية الإسرائيلية
إيران تؤكد على ضرورة اتخاذ الدول موقفا حاسما تجاه الأنشطة النووية الإسرائيلية
26 آب 2022
مزاعم ضرْب صنعاء.. القدرات اليمنيّة تؤرّق ‘‘تل أبيب‘‘
مزاعم ضرْب صنعاء.. القدرات اليمنيّة تؤرّق ‘‘تل أبيب‘‘
26 آب 2022
توتر شديد في سجون الاحتلال بعد فرض عزل مضاعف على الأسرى
توتر شديد في سجون الاحتلال بعد فرض عزل مضاعف على الأسرى
26 آب 2022
بعيداً عن الاتفاق النووي.. ماذا تملك ايران ويريده الغرب بشدة؟
بعيداً عن الاتفاق النووي.. ماذا تملك ايران ويريده الغرب بشدة؟
26 آب 2022
آیة الله رئیسي : توسيع العدالة التعليمية ودعم النخب يأتيان ضمن أولوياتنا
آیة الله رئیسي : توسيع العدالة التعليمية ودعم النخب يأتيان ضمن أولوياتنا
26 آب 2022
كيان الاحتلال يواجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
كيان الاحتلال يواجه خطر الطلاق مع يهود أميركا
25 آب 2022
كلما زادت الاعتداءات الصهيونية زادت حالة المقاومة الفلسطينية
كلما زادت الاعتداءات الصهيونية زادت حالة المقاومة الفلسطينية
25 آب 2022
لقاء مصر الخماسي... محاولة لتدعيم "الشام الجديد"
لقاء مصر الخماسي... محاولة لتدعيم "الشام الجديد"
25 آب 2022
ضرورة استئناف العلاقات بين تركيا وسوريا
ضرورة استئناف العلاقات بين تركيا وسوريا
25 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ضرورة استئناف العلاقات بين تركيا وسوريا
ما سر القلق الأمريكيّ على خلفية التصعيد بين تركيا و‘‘قسد‘‘ شمال سوريا
أحدات متسارعة في ظل نفي فرنسي .. ما الذي يحدث في شبوة؟
قرارات ‘‘إسرائيلية‘‘ مخالفة لكل القوانيين الدولية....ماذا عن القلق الأوروبي؟