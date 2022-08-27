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السبت 27 آب 2022 ساعة 11:11
قطاع البتروكيماويات الايراني يسجل عوائد بـ 18 مليار دولار
وأكد مرتضى شاه ميرزائي ،في تصريح الجمعة، أن انتاج البروبيلين سيصل الى 14 مليون طن حتى آذار 2024.
وأشار أن طاقة انتاج البروبيلين في البلاد تبلغ نحو 1 مليون سنويا بالوقت الراهن.
مصدر :
وكالات
رقم :
1011311
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