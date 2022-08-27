قطاع البتروكيماويات الايراني يسجل عوائد بـ 18 مليار دولار

وأكد مرتضى شاه ميرزائي ،في تصريح الجمعة، أن انتاج البروبيلين سيصل الى 14 مليون طن حتى آذار 2024.



وأشار أن طاقة انتاج البروبيلين في البلاد تبلغ نحو 1 مليون سنويا بالوقت الراهن.