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السبت 27 آب 2022 ساعة 14:49

وزير تشيكي يحذر من خطر قيام ثورة في الاتحاد الأوروبي

وزير تشيكي يحذر من خطر قيام ثورة في الاتحاد الأوروبي
ونقل موقع "iDNES.cz" التشيكي تصريحات وزير العدل بلازيك الذي قال إنه "منذ عام 1989 لم يكن الوضع الاجتماعي والسياسي أكثر دراماتيكية".

وأضاف قائلا: "إذا لم تحل الحكومة أزمة الطاقة، فلن تبقى في السلطة لفترة طويلة"، محذرا من ثورة إذا لم يتم العثور على حل للأزمة على المستوى الأوروبي، فإن الاتحاد الأوروبي في حد ذاته سيكون تحت التهديد".

ودعت جمهورية التشيك، اليوم الجمعة، وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع عاجل لمناقشة إجراءات تنظيم وضع الطاقة.

وجاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، الذي دعا من صفحته على منصة "تويتر" إلى الاجتماع العاجل لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وقال فيالا إن الرئاسة التشيكية "ستعقد اجتماعا عاجلا لوزراء الطاقة لمناقشة إجراءات طارئة ملموسة لحل وضع الطاقة".

وقفزت أسعار الكهرباء في أوروبا، يوم الاثنين، إلى مستوى قياسي جديد مع استمرار أسعار الغاز الطبيعي في الارتفاع، ما أدى إلى تعميق أزمة الطاقة التي تهدد بإدخال المنطقة في ركود اقتصادي حاد
مصدر : وكالات
رقم : 1011338
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