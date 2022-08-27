امير عبداللهيان : العلاقات الايرانية التنزانية اخذة بالتوسع

جاء ذلك في تغريدة عبر موقع تويتر لوزير الخارجية الايراني اليوم، والذي اشار فيها الى اللقاءات التي جمعته بالمسؤولين التنزانيين خلال زيارته الاخيرة لهذا البلد.



وكتب امير عبداللهيان : لقد اجريت مباحثات بناءة مع السيدة "سامية حسن" رئيس الجمهورية وايضا وزيرة الخارجية التنزانيتين؛ مضافا الى اللقاءات التخصصية بين مدراء عدد من الوزارات والقطاع الخاص (الايراني) الذين يرافقونني ويواصلون محادثاتهم.



يذكر ان وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسين امير عبداللهيان، بدا منذ يوم الاثنين الماضي جولة افريقية، هي الاولى بعد تسنم حقيبة الخارجية في البلاد، والتي تضمنت ثلاث دول مالي وزنجبار وتنزانيا.